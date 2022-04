Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego w ZS nr 1 w Wieluniu. Udział wzięli uczniowie z 13 szkół ZDJĘCIA, WYNIKI

We wtorek 12 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu uczniowie z 13. szkół ponadpodstawowych z trzech województw (łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego) wzięli udział w jubileuszowym dziesiątym Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego pod patronatem łódzkiego kuratora oświaty i starosty wieluńskiego.

Konkurs dedykowany jest dla uzdolnionych uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia. To co najważniejsze, konkurs ma na celu przede wszystkim popularyzację nauczania języków obcych zawodowych, ale także integrację środowiska. W czasie, kiedy uczniowie pisali swój test, nauczyciele mieli szkolenie z firmy Oxford, która przedstawiła między innymi nowoczesne materiały do nauki języka obcego plus repetytorium maturalne - mówi dyrektor ZS nr 1 w Wieluniu Elżbieta Urbańska - Golec.