Międzynarodowy Dzień Pizzy w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu

Starsi uczniowie pyszną pizzę przygotowali sami. Młodsi natomiast wybrali się do jeden z wieluńskich pizzerii, by tam uczcić przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Pizz. To wyjątkowo smaczne święto uwielbiają wszyscy. Zresztą, wystarczy spojrzeć na uśmiechnięte twarze dzieci zajadających się pizzą.