Matura 2022. Wyniki wieluńskich szkół ponadpodstawowych. Która szkoła wypadła najlepiej?

Kolejny rok z rzędu wieluńskie szkoły ponadpodstawowe mogą pochwalić się wysoką zdawalnością matur. Średnia zdawalność dla powiatu wieluńskiego to 81 proc., co daje czwarte miejsce w województwie łódzkim. To wynik o 1 punkt procentowy niższy, niż w roku ubiegłym, kiedy zdawalność w Wieluniu była najwyższa w województwie.

Wynik wieluńskich szkół jest lepszy od średniej wojewódzkiej (77 proc.) i krajowej (78 proc.).

Podobnie jak w poprzednich latach największą zdawalnością mogą pochwalić się dwa prowadzone przez powiat wieluński licea ogólnokształcące, w których wyniki są bardzo zbliżone. W roku matura najlepiej wypadała w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu, gdzie egzamin zdało 97,14 proc. maturzystów.

Na 210 osób zdających w 2022 roku maturę w tej szkole z egzaminem nie poradziło sobie 6, maturzystów, ale 5. z nich ma możliwość poprawki 23 sierpnia.