Matura 2022 w Wieluniu. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 podeszli do egzaminu z matematyki ZDJĘCIA

Po pierwsze jest to rocznik, którego dotknęła reforma, czyli ten podwójny nabór i tłok w szkołach musiał odcisnąć swoje piętno. Nauczyciele także byli przeciążeni. Po drugie zdalna edukacja, czyli zupełnie nowa rzeczywistość oświatowa, którą wszyscy zgłębialiśmy, której uczyliśmy się my nauczyciele i uczniowie. To zupełnie skrajne doświadczenie. W reszcie sama pandemia, niektórzy przecież chorowali. Młodzież może w mniejszym stopniu, ale dotknęło to nauczycieli członków rodzin, to jednak są emocje, które gdzieś zostają. Na koniec działania wojenne, które mocno zaprzątają uwagę i powodują niepokój i niepewność w związku z naszymi planami, założeniami. Myślę, że to też ma przełożenie w nastawieniu równie do matur - mówi Dariusz Kowalczyk