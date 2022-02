Kto rozpoznaje? KMP w Łodzi prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości tych osób

Policjanci z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukają sprawcy rozboju. Do zdarzenia doszło 30 grudnia 2021 roku około godziny 12:10 w Łodzi przy ul. Sarmackiej. Mężczyzna wtargnął do mieszkania starszej kobiety, użył wobec niej przemocy , a następnie dokonał kradzieży pieniędzy i złotego łańcuszka. Rysopis: Mężczyzna w wieku ok. 60 lat, 175 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała. Ubrany był w kurtkę koloru szarego, spodnie koloru szarego, czapkę z daszkiem i maseczkę na twarzy.