Kolejna zmiana w wieluńskiej komendzie. Stery w jednostce przejmuje kobieta

Po niespełna 6 latach kierowania Komendą Powiatową Policji w Wieluniu ze stanowiskiem żegna się insp. Grzegorz Libura.

Z dniem 24 lutego 2022 roku Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura po prawie 30 latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę ze względów zdrowotnych- potwierdza Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

Przypomnijmy, że komendantem wieluńskiej jednostki został on w kwietniu 2016 roku. Wcześniej Libura kierował komisariatem we Wrocławiu. Do Wielunia został powołany po tym, jak pod koniec lutego 2016 roku na emeryturę odszedł insp. Zbigniew Polek. Do czasu wyboru nowego szefa jednostki pełniącym obowiązki komendanta był komisarz Robert Baryła.