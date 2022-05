Katarzyna Bigos z Przedszkola nr 4 w Wieluniu na gali wręczenia nagród Plebiscytu Edukacyjnego ZDJĘCIA

Celem naszego plebiscytu było nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów jak i ich rodziców. Szukaliśmy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami. W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych cech z pewnością dodać trzeba pełne ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich edukacyjnej ścieżki. Nagrodzeni zostali również nauczyciele akademiccy, w ich przypadku na docenienie zasługuje umiejętność pełnego pasji i zaangażowania przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista i przyjazne podejście do studentów.

Oto kilka kadrów z gali.