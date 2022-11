Jeden w Wieluniu, drugi w Nowym Świecie. Dwóch kierowców straciło prawo jazdy

W przeciągu ostatnich dni policjanci z wieluńskiej „drogówki” zatrzymali do kontroli drogowej, dwóch nieodpowiedzialnych kierujących, którzy w obszarze zabudowanym jechali z nadmierną prędkością. Policjanci obu kierowcom zatrzymali uprawnienia do kierowania na 3 miesiące. Nie obyło się również bez wysokich mandatów karnych.

Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli drogowej 11 listopada 2022 roku w Wieluniu na ul. Warszawskiej. 48-latek kierujący hondą jechał z prędkością 107 km/h, tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 57 km/h. Drugi z nieodpowiedzialnych kierowców został namierzony przez funkcjonariuszy 13 listopada 2022 roku w miejscowości Nowy Świat. W miejscu, gdzie obowiązywała prędkość do 50 km/h 56- latek jechał mitsubishi z prędkością 118 km/h- relacjonuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

48- latek ukarany został mandatem w wysokości 1500 złotych oraz dopisano do jego konta 13 punktów karnych. Z kolei na 56-latka nałożono mandat w wysokości 2000 złotych oraz 14 punktów karnych.

Każdy kierowca, który nie stosuje się do ograniczeń prędkości musi liczyć się z wysoką karą finansową i utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Ale przede wszystkim powinien mieć świadomość, że brawura za kierownicą może doprowadzić do tragedii na drodze. Dlatego apelujemy o rozsądek i stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Bądźmy odpowiedzialnymi kierowcami- apeluje rzecznik Grela.