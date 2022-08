Ile kosztuje tankowanie w Wieluniu. Ceny na stacjach paliw 20.08.2022 FOTO

Według notowań branżowego portalu e-petrol.pl średnia cena litra benzyny 95-oktanowej wynosi w Polsce 6,66 zł, co oznacza spadek o 20 groszy w stosunku do poprzedniego tygodnia. Za olej napędowy Polacy płacą przeciętnie 7,03 zł (spadek o 10 groszy). Autogaz po 8-groszowej obniżce kosztuje 3,19 zł/l i jest to najniższa cena tego paliwa od pierwszych dni marca tego roku.

A ile kosztuje tankowanie w Wieluniu? Zobaczcie w galerii zdjęć ceny paliw na wieluńskich stacjach w sobotę 20 sierpnia 2022 r. (nazwy i lokalizacje stacji znajdują się pod zdjęciami)