Gigantyczny korek na ulicy Częstochowskiej w Wieluniu. Do kiedy potrwają prace na zamkniętym rondzie?

Gehenna kierowców potrwa do czasu otwarcia remontowanego skrzyżowania ulic 18 Stycznia i ks. J. Popiełuszki. Zaszła tu konieczność wymiany pierścienia ronda z granitowego na betonowy. Niestety wykonawcy robót nie udało się przed weekendem wylać betonu, tak samo jak w poniedziałek, która przyniósł deszczową pogodę. Być może uda się to zrobić we wtorek.

Od momentu wybetonowania pierścienia ronda będzie musiało upłynąć kilka dni, zanim budulec osiągnie wymagane parametry. Otwarcia skrzyżowania można się więc spodziewać nie wcześniej niż pod koniec tego tygodnia.