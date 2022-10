Ekopracownia ,,Zielony Zakątek" w Szkole Podstawowej w Rudzie uroczyście otwarta OPRAC.: Natalia Ptak

W czwartek, 20 października w Szkole Podstawowej w Rudzie uroczyście otwarto ekopracownię ,,Zielony Zakątek". Całkowity koszt inwestycji to 59194,49 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 49800,50 zł. Gmina Wieluń dołożyła do projektu 9393,99 zł.