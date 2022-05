Egzamin ósmoklasisty 2022 w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Dziś język polski ZDJĘCIA

We wtorek 24 maja od egzaminu z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Łącznie w całym kraju do egzaminu podejdzie 502 tys. 600 uczniów z 12 tys. 600 szkół.

Pierwszego dnia egzaminów odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu, gdzie egzamin z języka polskiego pisze dziś 93. uczniów.

Ósmoklasiści, którzy przystępują w tym roku do swojego egzaminu nie mieli do niego łatwej drogi przez pandemię i zdalne nauczanie, którego było sporo w ich cyklu kształcenia, jednak, jak mówi dyrektor SP nr 4 Małgorzata Żuchowska, uczniowie są dobrze przygotowani, a większość podchodziła do egzaminu w dobrych nastrojach.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu do egzaminu podchodzi troje uczniów z Ukrainy, ale tylko jedna z tych osób jest uchodźcą wojennym. Egzamin w placówce zdaje też dwoje uczniów z Włoch.