Dziś w Wieluniu wycieczka rowerowa i spotkanie z olimpijczykami

We wtorek 16 sierpnia do Wielunia zawitają medaliści olimpijscy w kolarstwie Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik. Do przejażdżki z nimi w ramach akcji „Rowerem po zdrowie” zaprasza Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z firmą Majdller Bikes. Zbiórka przed siedzibą książnicy przy ul. Narutowicza o godz. 17:30.

Wycieczka potrwa godzinę, a po niej odbędzie się w czytelni spotkanie z utytułowanymi gośćmi. Uczestnicy mogą liczyć na pamiątkowe zdjęcia, autografy i dyplomy.