Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu w Konopnicy ZDJĘCIA

Dzień Postaci z Bajek w Konopnicy

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu w Konopnicy odbył się w poniedziałek, 7 listopada. Z tej okazji na dzieci czekało wiele atrakcji, a każde z nich musiało tego dnia przyjść do placówki w kostiumie ulubionego bajkowego bohatera.

- Dzisiaj nasze przedszkole zamieniło się w niezwykłą krainę bajkowych postaci. Nasze dzieciaczki przebrały się za swojego ulubionego bohatera bajki. Oprócz wspólnych tańców, zabaw i pokazu mody była to idealna okazja do poznania bajek nie tylko współczesnych, ale również tych sprzed lat. Były przeróżne konkursy i zagadki dotyczące bajek i występujących w nich postaci. Dzieci były zachwycone przebiegiem balu i swoim wspólnym towarzystwem. Niecodziennie Czerwony Kapturek ma okazję zatańczyć z Wilkiem, Śnieżka zjeść popcorn z Czarownicą a Kopciuszek zostać na balu do jego ostatniej sekundy…Sami Państwo widzicie… w naszym przedszkolu wszystko jest możliwe.

Bo tu na co dzień dzieje się prawdziwa MAGIA! - mówią nauczycielki z przedszkola w Konopnicy.

Zobaczcie sami, jak super się bawiono.

[g] 9077925[/g]