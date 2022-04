Dyrektorka Miejskiego Żłobka w Wieluniu zwolniona. Wpłynął akt oskarżenia w sprawie kradzieży w drogerii

Jak ustalili mundurowi, 49-latka w okresie od lipca do 17 grudnia 2021 roku wielokrotnie pojawiała się w sklepie i korzystając z kasy samoobsługowej sama decydowała, za który towar zapłaci, a który ukradnie – informowała st. asp. Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.

Zapewniam, że jako osoba nie mająca nigdy żadnych problemów z prawem lub kontaktów z policją znajdowałam się wtedy w stanie największego w moim dotychczasowym życiu zdenerwowania i napięcia emocjonalnego, a złożone wtedy przeze mnie zeznania były tego odzwierciedleniem - wyjaśniała.

Po tym, jak sprawa podejrzenia o kradzieże w drogerii, których miała dokonywać Aneta J.i ujrzała światło dzienne burmistrz Paweł Okrasa postanowił o zawieszeniu jej w kierowaniu żłobkiem do czasu wyjaśnienia sprawy, o czym poinformował w krótkim oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Sytuacja zmieniła się pod koniec marca, kiedy do urzędu dotarła informacja o skierowanym przez prokuraturę akcie oskarżenia wobec dyrektorki. Burmistrz po otrzymaniu takiej informacji podjął decyzję o zwolnieniu szefowej placówki. Na chwilę obecną Aneta J. jest oskarżona, co nie znaczy jeszcze, że jest winna. O tym zadecyduje sąd, ale jak wyjaśnia burmistrz, w sytuacji, kiedy skierowano akt oskarżenia, jako szef ratusza musiał podjąć decyzję o rozwiązaniu z nią stosunku pracy.