Dogrywka przebudowy ul. Popiełuszki. Powstaną ekrany akustyczne za blisko 700 tys. zł

Zapory dla hałasu komunikacyjnego to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków sąsiadujących z ulicą Popiełuszki. Mimo że to droga gminna, poruszają się nią również ciężarówki. 16 marca Urząd Miejski w Wieluniu wybrał wykonawcę inwestycji. Do przetargu na wykonanie ekranów akustycznych zgłosiły się trzy firmy. Zwycięska oferta opiewa na kwotę 664 tys. zł.