Dodatek osłonowy z „tarczy antyinflacyjnej”. Jak złożyć wniosek w Wieluniu?

Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Program koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności zabezpieczono w budżecie państwa ponad 4 mld zł. "Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to ogromne wsparcie jak najszybciej trafiło do budżetów polskich gospodarstw domowych” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W Wieluniu obsługą wniosków o wypłatę dodatku osłonowego zajmuje się Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych, który mieści się przy ul. POW 14, tel. 43 886 02 80. Niezbędne formularze można pobrać TUTAJ.

Wnioski można składać w okresie od stycznia do października 2022 r. bezpośrednio w referacie lub przez internet (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego). Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia br. Przy czym jeśli chce się otrzymać pierwszą część wsparcia nie później niż w marcu, należy złożyć wniosek do 31 stycznia. Osoby, które dopełnią formalności później (ale nie później niż do 31 października), otrzymają cały dodatek w jednej transzy – w terminie do 2 grudnia br.