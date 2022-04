Dni otwarte ZS nr 2 w Wieluniu w tanecznych rytmach ZDJĘCIA

Piątek 8 kwietnia to drugi dzień dni otwartych w wieluńskich szkołach. W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza ósmoklasiści zwiedzają szkołę i poznają ofertę edukacyjną przy muzyce, o co dba DJ Dawid Gabas, uczeń placówki. Zainteresowanie ofertą szkoły jest bardzo duże.

Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo była to bardzo duża grupa, ale dziś jest jeszcze więcej osób. Widać, że uczniowie są mocno zainteresowani oferta naszej szkoły. Myślę, ze przygotowaliśmy tak dużo atrakcji dla kandydatów, że to przyciągnęło dużą liczbę przyszłych uczniów. Gra cały czas DJ, który zachęca wszystkich do przejścia tanecznym krokiem po naszej szkole. Mamy przygotowanych mnóstwo stoisk związanych z kierunkami, które otwieramy w tym roku - mówi Aneta Strugacz, nauczyciel języka polskiego i opiekun samorządu uczniowskiego w ZS nr 2 Wieluniu.