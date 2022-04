Dni otwarte w ZS nr 1 w Wieluniu. Wczoraj szkołę odwiedziło blisko 300 ósmoklasistów. Dziś także nie brakuje odwiedzających

Trwają dni otwarte w wieluńskich szkołach ponadpodstawowych. W piątek 8 kwietnia odwiedziliśmy największą z wieluńskich placówek - Zespół Szkół nr 1. Zainteresowanie ósmoklasistów ofertą tej szkoły jest bardzo duże. Już w czwartek, kiedy ruszyły dni otwarte ZS nr 1 odwiedziło około 300 uczniów szkół podstawowych. Nie mniejsze zainteresowanie można zaobserwować także dziś.

Z ofertą szkoły zapoznaje się nie tylko młodzież z podstawówek z terenu powiatu wieluńskiego. Do ZS nr 1 przyjeżdżają także uczniowie z powiatów: pajęczańskiego, wieruszowskiego, czy nawet bełchatowskiego.

Do dni otwartych jak zawsze jesteśmy przygotowani dwuetapowo - mówi dyrektor ZS nr 1 w Wieluniu Elżbieta Urbańska - Golec - pierwszy etap to prezentacja kierunków kształcenia. Każdy z kierunków przygotował swoją główną salę zawodową. W każdej sali uczniowie szkół podstawowych mogą spotykać się przede wszystkim z uczniami naszej szkoły, co jest bardzo ważne. Tam uzyskują informacje o danym kierunku bezpośrednio zarówno od uczniów, jak i nauczycieli. Obok tego mamy bardzo dużo eventów dodatkowych.