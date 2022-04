Dni otwarte w I LO w Wieluniu ruszyły. Zobaczcie co oferuje ósmoklasistom wieluńskie liceum ZDJĘCIA Marcin Stadnicki

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu zaprasza ósmoklasistów do zapoznania się ze szkołą. Liceum w ramach dni otwartych, które rozpoczęły się w czwartek jest dostępne dla uczniów kończących podstawówkę i ich rodziców do soboty w godzinach od 9 do 17. Podczas dni otwartych można zapoznać się ze szkołą, warunkami i kierunkami jakie oferuje oraz wziąć udział w ciekawych pokazach i zajęciach.