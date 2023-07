Dalmacja w Wieluniu. Łukasz Klimczak spędził w Chorwacji 10 lat, teraz serwuje wielunianom m.in. pizzę z ciasta na zakwasie FOTO, WIDEO

W Wieluniu powiało bałkańskim klimatem... To za sprawą Łukasza Klimczaka, który po 10 latach spędzonych nad Morzem Adriatyckim postanowił otworzyć biznes gastronomiczny w rodzinnym mieście. Nazwa lokalu przy ul. Warszawskiej została zaczerpnięta od regionu, którego stolicą nazywany jest Split, drugie co do wielkości miasto Chorwacji. W tym właśnie obleganym przez turystów ośrodku wielunianin prowadził własną cukiernię.

Ale "Dalmacja" to nie tylko bistro - w oddzielnej części lokalu dostępny jest szeroki asortyment wyrobów cukierniczych. Kulinarną pasją Łukasz Klimczak zaraził się od swoich rodziców. Jego mama prowadzi w Wieluniu kilka restauracji i cukierni, a w domu swoimi popisowymi daniami chętnie z synami dzielił się także tata. Łukasz pomagał w prowadzeniu rodzinnego biznesu, ale ciągnęło go w świat, chciał zrobić coś na własną rękę. Zbiegiem okoliczności zakotwiczył w Chorwacji.

- Pojechałem na urlop do Chorwacji i tak mi się spodobało, że postanowiłem otworzyć tam swój interes. Jeśli jesteś zza granicy, to jest tobie ciężej, żeby ludzie ciebie zaakceptowali. Dlatego też zajęło mi troszkę czasu, aby przekonać mieszkańców Splitu do mnie i mojej filozofii pracy – wspomina Łukasz Klimczak. - Było bardzo ciężko, momentami krytycznie, ale przedsiębiorca musi być też przygotowany na takie momenty. 10 lat spędzonych w Chorwacji nauczyło mnie przede wszystkim pokory i cierpliwości.

Aktualnie w lokalu można też spotkać jego znajomych Chorwatów, którzy przyjechali do Wielunia na wakacje i pomagają wprowadzać kolejne potrawy do menu. Dla nich to też okazja do poznania polskiej kuchni. Jak mówi Łukasz Klimczak, dotąd goście pozytywnie zaskoczyli się chłodnikiem buraczanym. Należy w tym miejscu dodać, że w Chorwacji nie serwuje się wielu zup - głównie rybną i rosół.

