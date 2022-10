Black Horse w Wieluniu ma już 30 lat. Języka obcego uczą tu do poziomu perfekcyjnego. Zobaczcie archiwalne ZDJĘCIA z życia szkoły

15 tysięcy absolwentów w ciągu trzech dekad działalności. Tak w największym skrócie można przedstawić historię wieluńskiego Black Horse’a, który założyła i do dziś z powodzeniem prowadzi Barbara Antosik. Już same te liczby mówią bardzo wiele. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że szkoła językowa z 30-letnią metryką to ewenement w skali kraju. W bardzo konkurencyjnej i ewoluującej branży to jak cała wieczność. Niewiele szkół językowych może pochwalić się takim stażem, a jednocześnie, pomimo „podeszłego” wieku, płynąć z technologicznym nurtem i utrzymywać tak wysoki poziom nauczania.

- Staramy się nadążać za zmianami, a jednocześnie przywiązujemy wagę do wartości, które zawsze były i będą aktualne – kultury osobistej, tolerancji, szacunku do innych – podkreśla Barbara Antosik.

Znakiem firmowym „Czarnego Konia” są kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge. Zdawalność egzaminów Cambridge English sięga w szkole Black Horse 99 proc., co jest wynikiem rewelacyjnym. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu? W bardzo dokładnym procesie przygotowań zakończonym egzaminem próbnym.