Andrzej Łuszczyk dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie

Do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie oferty złożyły dwie osoby, ale jak mówi Iwona Napieraj, sekretarz gminy Pątnów jedna nie spełniła wymogów formalnych. W związku z tym do dalszego etapu, którym była rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja konkursowa zapoznała się z wizją rozwoju placówki kandydata zaproszono tylko Andrzeja Łuszczyka. Koncepcja rozwoju GOKiS przedstawiona przez kandydata spodobała się komisji konkursowej i ostatecznie wójt Jacek Olczyk powierzył Andrzejowi Łuszczykowi funkcję dyrektora. Pracę rozpocznie 29 sierpnia. Do tego czasu placówką kierować będzie Krystyna Smugowska, która z końcem sierpnia przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Dodajmy, że Andrzej Łuszczyk był wieloletnim dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie. Funkcję tę pełnił od 2007 do kwietnia 2020. Od tego czasu nie pracował zawodowo.

Przypomnijmy, że nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z boiskiem uroczyście oddano do użytku w listopadzie ubiegłego roku.