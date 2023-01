31-latek jechał pijany, bez uprawnień i kradzionym autem. Wpadł pod Wieluniem

Do obywatelskiego zatrzymania doszło 28 grudnia w miejscowości Biała Parcela. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że przypadkowego kierowcę zaniepokoiło go zachowanie młodego mężczyzny, którego zauważył na stacji paliw w miejscowości Radomina. Jak relacjonował, szedł on chwiejnym krokiem do zaparkowanego volkswagena T4.

Po chwili wsiadł do auta i odjechał w kierunku miejscowości Biała. Podejrzewając, że może być pod wypływem alkoholu świadek postanowił za nim pojechać. W trakcie jazdy volkswagen poruszał się całą szerokością jezdni. W pewnym momencie świadek widząc, że kierowca zjechał na parking przy jednym ze sklepów w miejscowości Biała Parcela również zatrzymał swoje auto. W rozmowie wyczuł od niego wyraźną woń alkoholu. Obawiając się że może w takim stanie dalej kontynuować jazdę, nie pozwolił mu odjechać i o całym zdarzeniu poinformował policjantów- relacjonuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.