Zupa- krem z marchwi z imbirem i pomarańczą. Witaminowa bomba, której smak cię zachwyci

Szukasz pomysłu na ciekawy smak? Chcesz zaskoczyć swoich domowników lub gości oryginalną zupą? Koniecznie wypróbuj ten przepis.

Składniki:

1 kg marchwi, obranej i posiekanej

100 g masła

2 duże cebule pokrojone w drobną kosteczkę

1 pomarańcza

korzeń imbiru około 5 cm posiekany w drobną kostkę

wywar warzywny lub drobiowy ok. 4 szklanek

pieprz

sól

150 ml śmietany 30%

5 łyżek oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzewamy 2 łyżki oliwy z oliwek, następnie dodajemy 60 g masła pokrojonego na mniejsze kawałki. Cebulę kroimy, wrzucamy do garnka, smażymy do zeszklenia. Dodajemy marchew i imbir. Skórkę pomarańczy ścieramy na tarce. Do garnka dodajemy sok z całej pomarańczy. Mieszamy. Dodajemy startą skórkę pomarańczy. Wlewamy bulion. Gotujemy przez mniej więcej 15 minut. Następnie całość miksujemy za pomocą blendera. Do zupy dodajemy 150 ml śmietany. Mieszamy i doprawiamy pieprzem i solą.