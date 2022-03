ZSS w Wieluniu w finale 22. Ogólnopolskiego Festiwalu „Albertiany”

Organizatorami Festiwalu są Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacja im. Brata Alberta.Pomysłodawczynią projektu jest Anna Dymna. Finałowa gala „Albertiany” odbywa się na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 28 marca właśnie na tej scenie stanęła reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu. Teatr „Maska” z ZSS w Wieluniu wystawiając spektakl "Dziewczynka z zapałkami" dostał się do ścisłego finału. Konkurencja była spora, ponieważ do I etapu festiwalu z województwa łódzkiego zgłosiło się 11 zespołów teatralnych i 18 solistów z łącznie 26 ośrodków. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu znaleźli się wśród 9 grup teatralnych zakwalifikowanych do II etapu eliminacji.