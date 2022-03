ZSS w Wieluniu chce utworzyć oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnościami

ZSS w Wieluniu prowadzi nauczanie osób niepełnosprawnych na szczeblu szkoły podstawowej i średniej. Placówka ma jednak ambicję otoczenia opieką także najmłodszych dzieci od 1 września 2022 r. W lutym dyrekcja, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, oficjalnie zwróciła się do władz powiatu z propozycją utworzenia specjalnego oddziału przedszkolnego. O inicjatywie mówi się jako zupełnie nowej jakości procesu wychowania i edukacji dla maluchów z niepełnosprawnościami.

- Mniej liczna grupa (do 5 dzieci) pozwoli uwzględnić w trakcie organizacji zajęć indywidualne potrzeby dzieci np. snu i odpoczynku, co trudne jest do zrealizowania w grupie ogólnodostępnej – wyjaśnia Katarzyna Wyrębak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.