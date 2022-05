Źródło św. Floriana w Kochlewie – zjawiskowe miejsce w Załęczańskim Parku Krajobrazowym ZDJĘCIA, WIDEO

Na powierzchnię wypływają tutaj wody krasowe (cyrkulujące w wapieniach), spływające następnie powierzchniowym ciekiem do pobliskiej rzeki Warty. Status pomnika przyrody, na mocy uchwały Rady Gminy Wierzchlas z 2008 r., posiada część źródeł znajdująca się na terenie Lasów Państwowych. Wody położone w granicach gospodarstwa rolnego nie są objęte tego rodzaju ochroną. ZOBACZ FILM: Źródło św. Floriana w Kochlewie

Przy drodze prowadzącej do przyrodniczej atrakcji znajduje się rzeźba św. Floriana, patrona strażaków. Od niego też urokliwe źródło wzięło swoją nazwę. Ma to związek z faktem, że dawniej czerpano z tego miejsca wodę do gaszenia pożarów. Źródło św. Floriana mieści się na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.