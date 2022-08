Zrób zdjęcie i wygraj pieniądze w wojewódzkim konkursie. Tak prezentuje się królestwo Elżbiety Caban, wyróżnionej w ubiegłym roku ZDJĘCIA

Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Można wygrać pieniądze

Elżbieta Caban z Wielunia wyróżniona w ubiegłorocznej edycji wojewódzkiego konkursu. Jej ogród zachwyca

Elżbieta Caban na co dzień pracuje w wydziale promocji wieluńskiego starostwa. Mieszkańcy mogli ją poznać przy okazji Powiatowych Dni Walki z Rakiem i Dnia Dawcy Szpiku, który od wielu lat organizuje z ramienia starostwa i Stowarzyszenia Po Prostu Żyj. Sama stoczyła walkę z rakiem i kiedy ją wygrała pomyślała o tym, by zachęcać do badań innych. Właśnie wtedy poszła do starosty z inicjatywą utworzenia konferencji, podczas której mieszkańcy będą otrzymywali bezpłatne bilety na badania i uczestniczyli w konferencji z udziałem znanych lekarzy. Po pracy każdą wolną chwilę oraz weekend Elżbieta Caban spędza w swoim ogrodzie, który jest jej oczkiem w głowie.