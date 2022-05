Znów zagrzmi. Jest ostrzeżenie dla pow. wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego

W powiecie wieluńskim, wieruszowskim i pajęczański ostrzeżenie obowiązuje od godz. 17:00 we wtorek, 24 maja do godz. 22:00. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. To już drugie ostrzeżenie przed burzami w ciągu ostatnich dni.