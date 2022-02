Zerwane dachy, połamane drzewa. W pow. wieluńskim i okolicy ostatnie dni do spokojnych nie należały

Silny wiatr dał się we znaki już w czwartek, 17 lutego. Niestety, weekend też nie należał do spokojnych. Od czwartku do poniedziałku w powiecie wieluńskim odnotowanych zostało 125 interwencji. Aż 71 z nich dotyczyła uszkodzonych dachów. Kolejne 48 to połamane drzewa, a w 6 przypadkach strażacy wyjeżdżali do uszkodzonych linii energetycznych. Do zdarzeń wyruszyło 111 strażaków z PSP i ponad 662 z jednostek OSP na terenie powiatu wieluńskiego.