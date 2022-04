Zenona Stojecka z I LO w Wieluniu wśród nauczycieli reprezentujących Polskę w międzynarodowym projekcie w Pradze ZDJĘCIA

- W dniach 24-27 marca w Pradze odbywał się Europejski Festiwal „Science on Stage”. Uczestniczyło w nim 450 nauczycieli z 35 krajów przedstawiając w języku angielskim swe najciekawsze projekty z zakresu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Celem festiwalu jest przede wszystkim wymiana doświadczeń dydaktycznych wśród nauczycieli krajów europejskich i nie tylko. Do kilkunastoosobowej reprezentacji naszego kraju została powołana prof. oświaty Zenona Stojecka, która jednocześnie reprezentowała I LO im. T. Kościuszki na tej międzynarodowej imprezie - mówi z dumą Zbigniew Wiśniewski, dyrektor I LO w Wieluniu.

Warto podkreślić, że podczas Europejskiego Festiwalu „Science on Stage” Zenona Stojecka prezentowała doświadczalny projekt z zakresu fizyki w kategorii „Różnorodność w edukacji STEM”. Została również poproszona o poprowadzenie warsztatu dla nauczycieli fizyki.

Dodajmy, że Zenona Stojecka w 2012 roku zdobyła tytuł Profesora Oświaty. To najwyższy stopień w hierarchii zawodowej nauczycieli. Jest przyznawany nielicznym - aby go dostać, trzeba przepracować w szkole co najmniej 20 lat, z czego 10 jako nauczyciel dyplomowany. Wyróżnienie jest tym większe, że do tej pory tak zaszczytny tytuł zdobyło tylko dwóch pedagogów z naszego województwa.