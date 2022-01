Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej 74 w Zofii. Dwie osoby trafiły do szpitala

45-latek za popełnione wykroczenie ukarany został mandatem karnym w wysokości 1020 złotych. Kolejna kolizja miała miejsce we Wrońsku. Tam również przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg. 66- letni kierowca skody ukarany został mandatem karnym w wysokości 1020 złotych- dodaje rzecznik Grela.

Również wczoraj wieluńscy policjanci interweniowali do kolizji drogowych. Jedna z nich miała miejsce w Wieluniu na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i Staszica, gdzie 45-letni kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy citroena, w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów.

Do szpitala z obrażeniami ciała do szpitala trafili 54-letni kierowca peugeota oraz pasażer bmw. Obaj kierowcy byli trzeźwi.Obecnie szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów z komisariatu w Osjakowie- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Zofia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-latek kierujący bmw podczas manewru wyprzedzania w rejonie skrzyżowania zderzył się z peugeotem boxerem, którego kierowca wykonywał manewr skrętu w lewo w drogę podporządkowaną.

Policja apeluje

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność za kierownicą oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zmienne warunki pogodowe wymagają od kierowców jeszcze większej koncentracji i uwagi. Pamiętajmy, aby zawsze dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, pozwoli nam do bezpiecznie dotrzeć do celu.