Zbiórka pieniędzy na kupno wózka dla ciężko chorego Kuby Malasa z Konopnicy zakończona sukcesem

- W najgorszych przypuszczeniach nie spodziewaliśmy się scenariusza, który napisał dla nas los. W czerwcu 2020 roku nasz nastoletni syn trafił do szpitala wskutek krwotoku śródmózgowego. Nasza codzienność w jednej chwili runęła jak domino - mówią rodzice Kuby.

Chwilę później Kuba został przetransportowany przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala w Bełchatowie. Pierwsze badanie tomografem komputerowym wykazało krwiaka śródmózgowia. Kuba był tam intubowany i natychmiast został przewieziony do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przeszedł tam operację usunięcia krwiaka śródmózgowego. Niestety konsekwencją operacji jest połowiczny niedowład lewostronny.

Kuba musiał czterokrotnie przejść zabieg embolizacji. Niestety, skutkiem straszliwych komplikacji zdrowotnych okazało się czterokończynowe porażenie mózgowe z przewagą niedowładu lewostronnego i spastyką. Kuba rozpoczął intensywną rehabilitację w walce o odzyskanie jak największej sprawności, która przynosiła dobre efekty.

- Syn potrafił już samodzielnie siadać i z pomocą zrobić kilka kroków. Życie jednak znów przygotowało dla nas potworną niespodziankę.15 listopada 2022 roku w głowie Kuby powstał krwiak, co skończyło się kolejnym pobytem w szpitalu. Wszystkie wypracowane podczas ćwiczeń postępy przepadły! Kuba musiał zacząć rehabilitację od nowa, ponieważ pogłębił się lewostronny niedowład - dodają rodzice Kuby.

Na ten moment Kuba bardzo potrzebuje wózka elektrycznego, aby mógł się przemieszczać.

- Udało nam się pozyskać spore dofinansowanie z PFRON-u, ale wciąż brakuje nam ok. 5 tysięcy złotych, aby zakupić wózek. Na chwilę obecną nie stać nas na taki wydatek. Kuba jest osobą niepełnosprawną niezdolną do samoistnej egzystencji. Opiekujemy się nim i pomagamy mu w codziennych czynnościach, ale sami nie damy rady pokryć wszystkich kosztów i bardzo prosimy Was o wsparcie! - napisali na stronie siepomaga.pl, gdzie wczoraj ruszyła zbiórka na kupno wózka rodzice Kuby.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Brakującą kwotę udało się zebrać w ciągu jednego dnia. Zbiórkę wsparło ponad 30 osób. Zebrano ponad 6,1 tys. zł