Zbiórka dla małego Kubusia z Nowej Brzeźnicy zakończona sukcesem

Życie 3-latka z powiatu pajęczańskiego wyceniono na ponad 2 mln zł. Ruszyła zbiórka na Siepomaga.pl. Do tego doszły licytacje na Facebookowej grupie poświęconej Kubusiowi, a także challange. Momentami było jednak krytycznie. Licznik stał w miejscu, a Kubuś z dnia na dzień był słabszy. Rodzice chłopca błagali o pomoc i pukali do każdych możliwych drzwi, aby tylko zdążyć uratować swoje dziecko. Pod koniec pierwszego terminu zakończenia zbiórki brakowało blisko 500 tysięcy złotych do pełnej kwoty niezbędnej, by operacja doszła do skutku. Zbiórkę przedłużono o kilka dni.