Żaneta Dulska, policjantka pochodząca z gminy Galewice zagra w serialu ZDJĘCIA, VIDEO Daniel Sibiak

St. post. Żaneta Dulska i st. sierż. Andrzej Bil na co dzień pełnią służbę w ogniwie patrolowym sieradzkiej komendy. Jako jedna z czterech par patrolowych w Polsce zostali wybrani do udziału w projekcie telewizyjnym „Policjanci z sąsiedztwa”. To pierwszy tak prawdziwy dokumentalny serial o polskiej policji. Pokazuje jak wygląda codzienna praca policjantów, autentyczne interwencje, prawdziwi ludzie, prawdziwe problemy. Premiera serialu już 24 marca o 21.50 w telewizji Wirtualna Polska! Zachęcamy do oglądania !