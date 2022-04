Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w II LO w Wieluniu ZDJĘCIA

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” - to hasło, które towarzyszyło uroczystemu zakończeniu roku szkolnego klas trzecich w II LO w Wieluniu.

Uczniowie, którzy odebrali dzisiaj świadectwa byli pierwszym rocznikiem, w którym utworzono aż siedem klas. Co warte podkreślenia, stało się to po raz pierwszy w historii szkoły. Uczyli się w klasach o następujących profilach: filologiczna, humanistyczna, biologiczno-chemiczna, matematyczno-językowa, politechniczna i prawniczo-dziennikarska(2 klasy). Żegnali ich ich wychowawcy, dyrektor szkoły i zaproszeni goście.

- Czas, w którym przypadło Wam się uczyć, nie należał do łatwych i z pewnością swoje lata szkolne, licealne będziecie kojarzyć również z pracą i nauką zdalną. Dzisiaj otrzymacie świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Wielu z Was otrzyma je z wyróżnieniem. Wynikami swoimi potwierdziliście Państwo wasze wzorowe podejście do obowiązków szkolnych, bardzo wysokie aspiracje edukacyjne i tkwiący w was potencjał poznawczy. Wykształcenie, wiedza, i zdobyte umiejętności droga młodzieży pozostaje z wami na zawsze, bez względu na sytuację i wyzwania, z jakimi przyjdzie Wam w życiu się mierzyć. To jest kapitał, w który wyposażyła was szkoła, i który, zabieracie ze sobą w dorosłe życie. Kapitał, którego nikt i nic nie jest w stanie was pozbawić. Gratulując ukończenia szkoły i wysokich wyników, jestem przekonana, że będą one potwierdzeniem tych, które otrzymacie na zaświadczeniach maturalnych, które z kolei pozwolą wam na wymarzony start w dorosłe życie. Konsekwentnie wykorzystujcie swój upór, cierpliwość, zrozumienie, aktywność i zaangażowanie, ale systematycznie każdego dnia, by osiągnąć sukces. Bowiem jak powiedział Jim Rohn, amerykański przedsiębiorca i pisarz: „Sukces to nic innego, jak kilka prostych zasad dyscypliny, praktykowanych każdego dnia” - mówiła do uczniów klas trzecich dyrektor II LO Renata Tatara.