Zakończenie roku szkolnego klas czwartych w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu FOTO OPRAC.: ryb

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika to jedna z czterech placówek działających w Wieluniu, które kształcą na poziomie technikum. Czwartoklasiści zakończyli właśnie rok szkolny, by za kilka dni przystąpić do matury, a potem wyruszyć w dalszą drogę edukacyjną lub już zawodową. Zobaczcie fotorelację z uroczystości w ZS nr 3.