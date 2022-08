Zakończenie lata w Rząśni. Na scenie m.in. D-Bomb i Ronnie Ferrari

Po dwóch latach przerwy gmina Rząśnia przygotowała liczne atrakcje podczas plenerowej imprezy zorganizowanej na koniec lata. W sobotę, 27 sierpnia, przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym można było wysłuchać występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia, a następnie koncertu zespołu D-Bomb, który niemal do czerwoności rozgrzał zgromadzoną publiczność. Po godzinie 19 zagrał zespół MeGustar. Na scenie pojawił się także szczególnie uwielbiany przez nieco młodszą publiczność Ronnie Ferrari, znany przede wszystkim z utworu „Ona by tak chciała”. Piosenkarz wprost porwał do wspólnej zabawy tłum, który wypełnił bardzo szczelnie plac przed sceną. Ronnie jeszcze długo po koncercie rozdawał autografy i fotografował się z najwierniejszymi fanami. Na zakończenie do wspólnej zabawy porwał publiczność prezenter muzyczny DJ Igor.