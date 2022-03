Zagraniczne miasta partnerskie spieszą z pomocą dla uchodźców w powiecie wieluńskim. "Musimy polegać na sobie nawzajem”

Partnerstwo miast sprawdza się też – a może przede wszystkim – w sytuacjach kryzysowych. Napływ do powiatu wieluńskiego Ukraińców uciekających przed wojną skłonił zagranicznych partnerów do udzielenia konkretnego wsparcia materialnego. 5 marca dotarły do Wielunia dwa busy wypełnione darami z niemieckiego Ochtrup.