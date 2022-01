Zaginieni Łódzkie STYCZEŃ 2022.Mieszkaniec Łasku odnaleziony martwy, zniknęła kolejna osoba

Zaginieni Łódzkie. Ktokolwiek wiedział ktokolwiek wie?

Nie ma dnia, żeby policja nie otrzymywała informacji o zaginięciu. Do listy zaginionych dołączył Tomasz Glasnapp. 2 grudnia wyszedł on z miejsca zamieszkania i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis: wiek ok. 38 lat, wzrostu 183 cm, waga ok 125 kg, sylwetka otyła

Opis ubioru: szara zimowa kurtka z kapturem , spodnie dżinsowe niebieskie, buty sportowe czarne z białymi sznurówkami.