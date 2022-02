Zabawa w bajkowy escape room podczas ferii w bibliotece w Turowie ZDJĘCIA red.

Trwa drugi tydzień ferii. Placówki kulturalne w gminie Wieluń zadbały o to, by dzieci nie nudziły się w wolnym od nauki czasie. Zabawę w bajkowy escape room zorganizowano w Filii Bibliotecznej w Turowie. Młodzi czytelnicy podeszli do nie lada zadania z wielkim zapałem i ciekawością.