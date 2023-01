Wyższe czesne w wieluńskim żłobku. Przedszkola nadal bezpłatne

Rodzice dzieci uczęszczających do wieluńskiego żłobka muszą głębiej sięgnąć do portfeli. Od 1 stycznia 2023 r. miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce nie dłuższy niż 10 godzin dziennie wynosi 698 złotych. Oznacza to wzrost czesnego o blisko 100 zł. Równocześnie poszła w górę stawka za żywienie maluchów – z 8 do 10 zł za dzień, czyli do maksimum określonego uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.

Wysokość czesnego również określa lokalny samorząd, ale w powiązaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Od lipca 2022 r. obowiązuje uchwała, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu wynosi 20 proc. najniższej krajowej (wcześniej było to 10 proc.). Z początkiem 2023 r. wzrosła ona do 3490 zł, co automatycznie pociągnęło za sobą wzrost czesnego.