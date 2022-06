Wystawa dzieł wieluńskiego artysty Krzysztofa Jackiewicza nadal dostępna FOTO

Wystawa obrazów i rysunków wielunianina, której wernisaż odbył się 20 maja, planowano miała być dostępna do 3 czerwca. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowano o pozostawieniu jej na dłużej w przestrzeniach Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa. Nowy termin zamknięcia ekspozycji to 23 czerwca. Można ją zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17.