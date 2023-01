Wyroby z powiatu wieluńskiego wpisane na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Rozstrzygnięto konkurs na zdjęcie potrawy ZDJĘCIA

Pozycje z powiatu wieluńskiego widniejące na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wyroby z mięsa, chrzan w różnych postaciach oraz ogórki. Wytwarzane są na terenie gmin Osjaków i Pątnów.

W 2022 r. podjęto szereg działań mających na celu wypromowanie kulinariów z ministerialnym certyfikatem. To za sprawą finansowanego z budżetu obywatelskiego projektu, który realizuje Fundacja Made In Wieluń. Jej prezes Karol Tomczyk zachęca również kolejnych lokalnych producentów do wnioskowania o wpis na listę LPT.

Zorganizowany został konkurs z nagrodami na zdjęcie posiłku/potrawy wykonanych przy użyciu produktów z powiatu wieluńskiego wpisanych na LPT. Fundacja Made In Wieluń przyznał I miejsce: Jadwidze i Sebastianowi Michałczykom, druga nagroda przypadła grupom przedszkolnym z Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu, a trzecia społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach. Wyróżnieni zostali Justyna Sutarzewicz-Kiczka, Marek Patyk i Piotr Pabisiak.