Wypadek w Łubnicach. 25-latek przetransportowany do szpitala

Do wypadku doszło 22 lipca po godzinie 20 na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Wieluńska w Łubnicach. Kierujący osobowym citroenem, 39 – letni mieszkaniec Opola, włączając się do ruchu z ulicy Sikorskiego, nie zatrzymał się przed znakiem STOP i doprowadził do zderzenia ze skodą, którą kierował 25 – letni mieszkaniec gminy Łubnice. W następstwie zderzenia pojazdy uderzyły w ogrodzenie przydrożnej posesji. 25-latek doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala.

W wyniku wypadku uszkodzeniu uległo ogrodzenie oraz pojazdy uczestniczące w tym zdarzeniu, których kierowcy byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Przypominamy, że za spowodowanie wypadku drogowego, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i jednocześnie apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach- informuje Damian Pawlak, rzecznik KPP w Wieruszowie.