Wypadek na ulicy Jagiełły w Wieluniu. Kierowca seata uciekł w pola, miał 1,4 promila

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący seatem zderzył się ze skodą, którą podróżowały trzy osoby. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Na szczęście nikt nie wymagał hospitalizacji.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 40-latek kierujący seatem na łuku drogi wykonując manewr wyprzedzania skody stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Kolejno auto odbijając się od ogrodzenia ponownie wjechało na jezdnię, gdzie zderzyło się z wyprzedzaną skodą. W wyniku uderzenia skoda zjechała do przydrożnego rowu- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu

Kierowca seata uciekł pieszo z miejsca zdarzenia przed przybyciem policjantów. Ci natomiast w rozmowie ze świadkami zdarzenia ustalili rysopis kierowcy i rozpoczęli jego poszukiwania. Policjanci wspólnie ze strażakami ochotnikami sprawdzali teren przyległy do miejsca zdarzenia.

Bardzo szybko na okolicznych polach namierzyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi kierowcy seata. Świadkowie zdarzenia wskazali, że to właśnie on kierował pojazdem w chwili zdarzenia. Policjanci zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się że miał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. 40- latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem- dodaje rzecznik Grela.