Wypadek autobusu z dziećmi w powiecie wieruszowskim. W pojazd z uczniami i przedszkolakami uderzyła ciężarówka

Do zdarzenia doszło 30 września przed godz. 15 na drodze wojewódzkiej 482. W miejscowości Siedziska w tył autobusu uderzyła ciężarowa scania z przyczepą.

Autokar rozwoził do domów dzieci uczęszczające do podstawówki i przedszkola w Pichlicach, gmina Sokolniki. Pięcioro z 20 młodych pasażerów trafiło na obserwację do szpitali w Wieluniu i Sieradzu.

- Żadna z osób nie odniosła poważniejszych obrażeń – mówi komisarz Kamil Ostrycharz z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Jak przekazała dyrektor szkoły, ostatnie z dzieci zostało wypisane przez lekarzy przed godz. 22.

- Autobusem jechały dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Pięcioro trafiło na obserwację do szpitala, pozostałe zostały zabrane z miejsca zdarzenia przez rodziców. Z ich relacji wynika, że dzieci były przestraszone i obolałe, jednak nie wymagały pomocy medycznej – mówi Bartosz Górka, zastępca wójta gminy Sokolniki.