Wyjazd do Wadowic i Energylandii w ramach integracji parafii św. Stanisława BM w Wielunia

Dla mnie poznawanie Świętego Jana Pawła II, znaczy podążać przez życie wzorując się na świętości Patrona. On uczył nas być miłym, pogodnym i otwartym dla bliźnich. Dzieci kochają Papieża, ponieważ On bardzo, bardzo je kochał. Podczas spotkań brał je na ręce, całował i błogosławił. Jan Paweł II został świętym ponieważ był zawsze skromny i uśmiechnięty. Uczył prawdy i szczerej miłości, pragnął by jeden drugiemu ufał. Dawał każdemu nadzieję przetrwania, nakłaniał do dobrych czynów. Chciał pokoju na świecie, prosił by odrzucić zazdrość. Wierni czuli jego wielkie serce i dobroć i dlatego Go kochali.Podczas swojego prawie 27- letniego Pontyfikatu, odbył 104 pielgrzymki po całym świecie, z czego 8 do Polski. Na zawsze będzie w naszych sercach- zapewnia Szymon.