Wycinka drzew na terenie dawnej cukrowni w Wieluniu. Burmistrz dał zgodę na usunięcie 70 drzew

Burmistrz Paweł Okrasa zezwolił na usunięcie 70 drzew w rejonie ul. Długosza. To konsekwencja wcześniejszych decyzji władz Wielunia dotyczących zmiany przeznaczenia części parku i jego sprzedaży prywatnemu podmiotowi. Przy wydaniu zgody na wycinkę urzędnicy opierali się na zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 r. W nim obszarowi, na który kilka dni temu weszła ekipa z piłami, przypisano funkcję produkcyjno-usługową.

Właśnie kolizją drzew z planowanymi inwestycjami firma AMGB Drop motywowała wniosek. Inwestor ma w planach budowę hali magazynowej, biurowca, hali sprzedaży oraz dróg wewnętrznych, parkingów i sieci uzbrojenia technicznego.

Mieszkańcy osiedla są rozgoryczeni skalą wycinki. Wiedzieli, co się święci, jednak liczyli że władze odmówią zgody na usunięcie większości drzew. Szczególnie że takie było zalecenie konserwatora zabytków. Marnym pocieszeniem jest dla nich nałożony na inwestora obowiązek posadzenia co najmniej 200 drzew na sąsiedniej działce należącej do gminy.